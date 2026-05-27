В Петербурге из-под земли забил фонтан с кипятком высотой в 12 этажей

В Санкт-Петербурге из-под земли забил фонтан, который достиг двенадцатого этажа. Об этом пишет Telegram-канал «Невский район Live», публикуя кадры происшествия.

Уточняется, что коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте, 14, там прорвало трубу с горячей водой.

Очевидцы сообщили 78.ru, что на месте уже работает бригада специалистов. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» журналистам сообщили, что уже осведомлены о прорыве трубы в Невском районе: на месте работает ремонтная бригада, а опасный участок огорожен.

В организации уточнили, что горячую воду жителям ближайших домов отключать не будут.

В апреле подобная ситуация случилась в Челябинске на улице Героев Танкограда. Там из-под земли начал бить фонтан кипятка высотой с двухэтажный дом. Очевидец рассказал, что кипяток хлынул утром около дома №86. Поток задел не только проезжую часть, но и соседний дом. В результате ЧП были залиты квартиры, повреждена мебель и техника. На время ремонта отопление отключили в 39 многоэтажках.

Ранее в Москве прорвало трубу с горячей водой.

 
