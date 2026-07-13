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Общество

Теплоход врезался в опору моста в Петербурге

Пассажирский теплоход задел палубой опору Троицкого моста в Петербурге
kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский теплоход «Чайка» врезался в опору Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, капитан судна не справился с управлением и задел верхней палубой опору моста. В результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. Всех пассажиров судна высадили на берег, а теплоход отшвартовали к месту постоянной стоянки.

Надзорное ведомство инициировало проверку для установления всех обстоятельств происшествия и исполнения законодательства о безопасности.

До этого грузовое судно «Сфера» село на мель в акватории Финского залива. Инцидент произошел утром 7 февраля в районе острова Сескар. Сухогруз следовал из порта Усть-Луга, на его борту находились 22 человека. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

Ранее мужчину на резиновой лодке едва не унесло в Финский залив.

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