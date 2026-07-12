Мужчину на резиновой лодке едва не унесло в Финский залив

В Ленобласти спасли мужчину на надувной лодке, унесенного ветром в Финский залив

В Ленинградской области спасатели помогли мужчине, которого на надувной лодке уносило в открытую часть Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Несчастный случай едва не произошел с мужчиной, вышедшем на воду в районе поселка Лебяжье Ломоносовского района. Из-за сильного ветра он не мог самостоятельно добраться до берега.

На вызов выехала дежурная смена спасателей. Они быстро нашли лодку, подняли мужчину на борт и доставили его на сушу. По данным ведомства, его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

До этого гигантский тунец в Приморье чуть не отправил на дно лодку с рыбаками. Мужчины поймали гигантскую рыбину и подняли ее на борт, однако тунец пробил лодку и начал топить ее своим весом. Другие рыбаки взяли их судно вместе с добычей на буксир, дотащив его до берега.

Ранее в Хабаровском крае мальчик утонул при катании на моторке с отцом и дедом.