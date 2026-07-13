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Общество

В Приморском крае объявили об угрозе шторма

В Приморье объявлено штормовое предупреждение
Игорь Онучин/РИА Новости

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток. Новости сейчас».

В связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун «Бави», ночью и днем в среду во Владивостоке и на значительной территории Приморья прогнозируется ухудшение погодных условий.

Ожидаются сильные дожди с количеством осадков 15–45 миллиметров, местами — очень сильные дожди с количеством осадков более 50 миллиметров. Общее количество осадков может составить 30–90 миллиметров, что равно 30–80% месячной нормы.

На побережье в некоторых местах ожидается усиление ветра до 15–22 м/с.

На реках Приморья возможно формирование дождевых паводков с интенсивным подъемом уровня воды на 0,8–2,0 метра. В верхнем течении рек прогнозируется выход воды из низких берегов. Не исключены резкие подъемы уровня воды до 2,8 метра и подтопления хозяйственных объектов, дорог и низменных участков.

12 июля сообщалось, что в Китае эвакуировали до 2,4 млн человек в связи с приходом тайфуна «Бави».

Ранее стало известно, что более 8 тысяч домохозяйств в Эстонии остались без электроснабжения после шторма, обрушившегося на страну.

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