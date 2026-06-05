Столицу Новой Зеландии затопило фекалиями из-за прорыва труб, пишет The Independent.

Веллингтон оказался затоплен неочищенными сточными водами после мощного ночного шторма, который перегрузил аварийную канализационную систему города.

Очевидцы рассказали, что по дорогам плыли фекалии, туалетная бумага и использованные предметы личной гигиены.

«Дико и отвратительно», — прокомментировал местный житель Ричард Питерс.

Из-за переполнения системы сточные воды начали попадать в дома, а несколько зданий пришлось дезинфицировать. Один из детских садов временно закрыли после затопления канализацией.

По данным местных СМИ, проблема усугубилась тем, что городская система канализации уже несколько месяцев находится в критическом состоянии. Еще в феврале крупнейшая очистная станция города вышла из строя после сильных дождей, и с тех пор в море ежедневно сбрасываются десятки миллионов литров неочищенных отходов.

На фоне случившегося жители заявляют, что полностью потеряли доверие к коммунальным службам.

«Почему мы вообще платим налоги?», — сказала владелица бизнеса Фран Де Грегорио.

Ранее аэропорт в Мехико затопило фекалиями.