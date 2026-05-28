Подземный переход в центре Екатеринбурга затопило фекалиями

В Екатеринбурге произошел фекальный потоп в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в подземном переходе на улице Вайнера. Практически всю нижнюю площадку затопило фекалиями — в радиусе километра стоит зловоние. На место прибыли аварийные службы, причины случившегося не уточняются.

До этого жители Люберец пожаловались на залитый нечистотами подвал. Жильцы множество раз писали в домовой чат представителям УК, но там заявили, что дело было в засоре и повышении давления на центральной магистрали. Пробку якобы устранили, а двери подвала открыли на неделю, чтобы он «подсох». Ситуация не изменилась, а запах стал похож на распыленный перцовый баллончик.

Ранее на МКАД ассенизационная цистерна опрокинулась и попала на видео.