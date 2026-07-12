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Общество

На курорте в Турции госпитализировали десятки туристов после возможного отравления

Около 30 туристов госпитализированы после возможного отравления на курорте Турции
Global Look Press

Около 30 туристов были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Об этом сообщает Turizmnews.

В публикации отмечается, что госпитализированные жаловались на тошноту, боли в животе, рвоту и высокую температуру. По факту произошедшего было начато расследование.

По данным издания, пострадавшие отдыхали в пятизвездочном отеле в районе Сахиль Сителери. Предполагается, что симптомы появились после употребления блюд, которые подавались по системе «все включено».

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. Часть пациентов после оказания помощи была отпущена, другие остаются под наблюдением врачей.

До этого турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что самой опасной для здоровья пищей на шведском столе являются скоропортящиеся продукты, такие как салаты с соусами. Эксперт добавила, что также не стоит брать на шведском столе различные овощи, в том числе и в ненарезанном виде, поскольку они могут оказаться грязными.

Ранее на Эвересте проводники травили туристов.

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