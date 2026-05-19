ИТ-эксперт объяснил, почему «рубить VPN на корню» в России невозможно

«Рубить VPN на корню» — то есть блокировать саму возможность создания новых средств обхода — технически невозможно. Потому что VPN — это не конкретный сервис или программа, а протокол передачи данных с шифрованием, рассказал «Газете.Ru» Алексей Миронов, эксперт в области ИТ и ИИ, ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец».

«Даже если научиться распознавать классические протоколы вроде OpenVPN или WireGuard, разработчики сразу же маскируют трафик под обычный HTTPS, который используется для открытия любых сайтов. Системы глубокого анализа трафика не могут отличить такой замаскированный VPN от легитимного безопасного соединения без огромного количества ложных срабатываний, а значит, запретить саму возможность создавать новые обходы нельзя», — объяснил он.

По словам эксперта, чем жестче становятся блокировки, тем быстрее развиваются инструменты обхода — это классическая гонка вооружений.

«Уже сейчас активно применяются технологии вроде domain fronting, децентрализованные меш-сети и протоколы без единой точки блокировки, такие как V2Ray или Shadowsocks. Давление со стороны регуляторов не останавливает развитие VPN, а наоборот, ускоряет его, заставляя создавать все более изощренные и трудно обнаруживаемые решения», — считает Миронов.

Полного исчезновения VPN не будет, это нереалистичный сценарий, уверен эксперт.

«На самом деле пользователей ждет деградация качества: вместо привычной кнопки «подключить» массовому потребителю придется разбираться в сложных конфигурациях, подбирать протоколы и мириться с медленным и нестабильным доступом. Для бизнеса это обернется ростом затрат на поддержку защищенных каналов и необходимостью перестраивать IT-инфраструктуру для удаленной работы. Инструмент останется, но станет заметно менее удобным для обычного человека», — резюмировал он.

Ранее эксперт раскрыл, сколько VPN-сервисы зарабатывают на российских пользователях.

 
