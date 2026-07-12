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Названы неочевидные симптомы рака яичников, которые часто принимают за проблемы с ЖКТ

Онкогинеколог Комар: стойкое вздутие живота может говорить о раке яичников
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Рак яичников относится к числу заболеваний с «размытой» симптоматикой, часто напоминающей нарушения работы желудочно-кишечного тракта. О том, на какие сигналы организма стоит обратить внимание, рассказал онкогинеколог «СМ-Клиника» Иван Комар.

Одна из ключевых проблем при тяжелом заболевании — позднее обращение за медицинской помощью. Многие пациентки списывают первые симптомы на стресс, плохое питание или возрастные изменения, теряя драгоценное время.

Онкогинеколог отметил, что в случае с раком яичников должен насторожить ряд признаков. Прежде всего, периодический дискомфорт и тянущие боли в нижней части живота, которые могут появляться и исчезать.

Еще один частый симптом — стойкое вздутие живота. В отличие от обычных пищевых расстройств, такое состояние не проходит сразу после коррекции питания и может сопровождаться ощущением тяжести в брюшной полости.

Кроме того, поводом для обращения в клинику могут стать изменения в работе кишечника. Речь идет, прежде всего, о постоянных запорах, которые появляются без видимых причин и не проходят на протяжении нескольких недель. Как пояснил Комар, по мере роста опухоль может сдавливать соседние органы, нарушая перистальтику кишечника и вызывая стойкий дискомфорт.

На более поздних стадиях онкозаболевания возможно скопление жидкости в брюшной полости (асцит). К тревожным симптомам врач также отнес быстрое насыщение даже после небольшой порции еды, тошноту, выраженную слабость и общее истощение организма.

Специалист порекомендовал не игнорировать регулярные обследования, чтобы не пропустить болезнь на ранней стадии. В числе наиболее информативных методов он назвал трансвагинальное ультразвуковое исследование и анализ крови на онкомаркер СА-125.

«Комбинация этих исследований помогает с высокой вероятностью оценить наличие или отсутствие опухолевого процесса. При раке яичников уровень СА-125 часто достигает 100 МЕ/мл, тогда как при доброкачественных новообразованиях, например кистах яичников, или воспалении в малом тазу показатели онкомаркера не более 30 МЕ/мл», — пояснил врач.

В некоторых случаях для уточнения диагноза может быть назначена магнитно-резонансная томография. По словам онкогинеколога, исследование часто проводят с целью оценки характера образования, чтобы исключить рак яичников.

Ранее онколог рассказал, какой ген увеличивает риск развития рака груди.

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