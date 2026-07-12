Франция и Великобритания увеличат штат пограничников из-за новой процедуры дактилоскопии

Франция и Великобритания планируют увеличить штат сотрудников пограничного контроля, чтобы избежать транспортного коллапса, который может быть вызван новыми процедурами снятия отпечатков пальцев и распознавания лиц. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, новые методы контроля на погранпунктах Ла-Манша могут спровоцировать хаос уже в следующие выходные, когда должен начаться сезон отпусков.

В публикации отмечается, что министр транспорта Великобритании Хайди Александер объявила о выделении 20 млн фунтов стерлингов из бюджета для сокращения задержек. В ведомстве утверждают, что данные средства позволят увеличить пропускную способность для обработки транспортных средств, сократить время ожидания и уменьшить заторы.

Французская сторона предложила разместить на территории Великобритании больше своих офицеров пограничной полиции, чтобы обеспечить лучшее укомплектование персонала на погранпунктах Дувра, Фолкстона и на лондонском вокзале Сент-Панкрас.

До этого сообщалось, что авиакомпании и аэропорты Европы предупредили о риске пятичасовых очередей и полупустых рейсах из-за новых правил пограничного контроля.

Ранее посол РФ заявил об ужесточении выдачи виз россиянам Швейцарией.