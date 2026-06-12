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Политика

Посол РФ заявил об ужесточении выдачи виз россиянам Швейцарией

Посол Гармонин: Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам
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Со стороны Швейцарии наблюдается ужесточение политики выдачи виз россиянам. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Он отметил, что в последние месяцы соотечественники стали все чаще жаловаться на сложности с получением виз. В том числе россияне замечают, что швейцарская сторона в большинстве случаев выдает визы однократные, по датам, а вот предоставление многократных — это редкость.

«К сожалению, приходится констатировать, что и в этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у Брюсселя», — подчеркнул Гармонин.

7 ноября Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Такие меры, по мнению инициаторов запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен ввести новые визовые ограничения для россиян в 2027 году.

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