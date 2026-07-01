Авиакомпании и аэропорты ЕС предупредили о пятичасовых очередях на посадку

Авиакомпании и аэропорты Европы предупредили о риске пятичасовых очередей и полупустых рейсах из-за новых правил пограничного контроля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо отраслевых групп к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

По данным издания, ассоциации ACI Europe, Airlines 4 Europe и IATA попросили приостановить проверки в рамках системы въезда-выезда ЕС на фоне летнего всплеска турпотока. Они убеждены, что пассажиров ждут многочасовые очереди на открытом воздухе, а авиакомпании — недозагруженные рейсы.

«Некоторые иностранные туристы пересматривают свои планы поездок в Европу из-за перспективы чрезмерных задержек на границе. Это подрывает репутацию Европы, европейский туризм и транспортную доступность», — говорится в письме.

Пассажиры уже стоят в очередях у терминалов и на открытых перронах, поскольку пункты контроля не справляются с их обслуживанием. Авиакомпании вынуждены закрывать посадку на полупустые самолеты, оставляя людей в аэропорту.

В отрасли просят разрешить приостанавливать проверки в июле-августе, если поток превышает пропускную способность, а после сентября — сохранить гибкость в экстренных случаях.

Еврокомиссия на запрос не ответила, но ранее заявляла, что система работает хорошо, а задержки связаны с нехваткой персонала и инфраструктурными ограничениями.

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