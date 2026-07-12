Каждый четвертый предприниматель потерял бизнес и дружбу при совместном деле

Запуск совместного проекта с другом на первый взгляд кажется идеальным решением. Однако реальность диктует иные правила, показал опрос ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

67% предпринимателей имеют опыт ведения дел с друзьями: 32% ведут такой бизнес сейчас, 35% пробовали в прошлом. Чаще всего партнерами становятся близкие друзья детства или школьные товарищи (34%), еще 32% начинали с хорошими приятелями.

На старте главный драйвер — психологический комфорт. 25% называют плюсом доверие с первого дня, 12% — общие ценности, 10% — взаимную поддержку в кризис. Однако 32% респондентов вовсе не видят плюсов в таком партнерстве.

Главная угроза — не деньги, а границы. 22% уверены: в таком сотрудничестве сложно разделять личное и рабочее. 21% указывают на неравный вклад, 15% испытывают неловкость, требуя от друга результата. Столько же (15%) считают, что совместный бизнес означает автоматическую потерю дружбы.

«Конфликт возникает из-за размытых границ. Когда непонятно, где заканчивается дружеская просьба и начинается рабочее поручение; неловко напомнить о дедлайне человеку, с которым вчера праздновал день рождения», — говорит руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Наталья Лапшина.

Цена доверия: 26% респондентов лишились и бизнеса, и друзей. 37% сохранили и то, и другое. Еще 25% дело работает, но отношения охладели. 11% сохранили дружбу, но не бизнес.

Опытные предприниматели вырабатывают жесткие правила до старта. 85% считают важнейшим прописать роли и зоны ответственности. 72% — доли и распределение прибыли. 55% — определить, за кем финальное слово в спорных ситуациях. 50% настаивают на правилах решения конфликтов, 49% — на сценарии выхода из бизнеса.

«Более трети участников смогли выстроить процветающий бизнес, сохранив дружбу. Но это результат не слепого доверия, а грамотного выстраивания процессов. Когда процессы автоматизированы и прозрачны, партнеры опираются на аналитику, а не на эмоции. Тогда дружба останется дружбой, а бизнес будет приносить доход», — резюмирует Лапшина.

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