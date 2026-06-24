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Эксперт по фитнесу предупредил о вреде просмотра фильмов на тренировке

Тренер Халимов: смотреть фильмы во время тренировки вредно из-за нагрузки на глаза
Shutterstock

Во время занятий на беговой дорожке или велотренажере вредно смотреть фильмы из-за утомления глаз и непрерывной работы вестибулярного аппарата. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Когда человек бежит на дорожке или крутит педали, тело движется без остановки, голова покачивается в такт шагам, и взгляд вынужден непрерывно ловить мелкий экран, который вместе с рукой или подставкой подрагивает в той же амплитуде. Глазные мышцы работают на удержание картинки, фокус сбивается на каждом шаге и тут же восстанавливается за счет вестибулоокулярного рефлекса. Сама по себе эта система рассчитана на компенсацию движений головы, но мелкий дрожащий объект в 30 сантиметрах от лица заставляет ее работать на пределе. За полчаса такого режима копится зрительное утомление, появляется сухость и резь, ведь при погружении в сюжет частота моргания падает почти вдвое и роговица пересыхает», — сказал он.

Халимов уточнил, что мозг не способен уделять равное внимание занятию и фильму, поэтому польза от тренировки снижается.

«Параллельно идет нагрузка на внимание. Мозг делит ресурс между управлением движением и слежением за фильмом, и обычно проигрывает именно тренировка. Увлекшись сценой, человек незаметно сбавляет темп, шаг укорачивается, сопротивление на велотренажере кажется легким, и плановые 40 минут превращаются в вялую прогулку. Интервальная работа в таком состоянии почти не получается, ведь держать пульс и отсчитывать секунды, одновременно разбирая диалоги на экране, мозг не успевает», — добавил он.

По словам эксперта, во время спорта лучше включать музыку, которая задает ритм и помогает держать темп тренировки.

«Музыка действует иначе. Ритм задает частоту шагов, тело подстраивается под темп без сознательного контроля, и трек с темпом от 120 до 140 ударов в минуту помогает держать заданную скорость дольше. Энергичная музыка приглушает ощущение тяжести и позволяет протянуть высокоинтенсивную работу примерно на 10% дольше, когда без нее уже хочется сбросить. Подкаст или аудиокнига заполняют монотонность спокойного кардио и не нагружают зрение, поэтому годятся для длинных легких занятий. Для восстановительного кардио в спокойном темпе фильм допустим, но с большого неподвижного экрана на уровне глаз. Телефон в руке ломает осанку, зажимает грудную клетку и сбивает дыхание, от него на тренировке стоит отказаться. Для работы на результат, интервалов и силовой части лучше включить музыку с нужным темпом и убрать телефон в сторону. Тогда глаза, ноги и голова заняты одним делом, и тренировка отдает тот результат, ради которого затевалась», — посоветовал он.

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