Четверых подростков обвинили в похищении и изнасиловании женщины

В Великобритании четверо молодых людей надругались над женщиной

Четырем британским подросткам предъявили обвинения по делу об изнасиловании и незаконном лишении свободы женщины. Об этом пишет Metro.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июня в одном из домов в Уэстон-сьюпер-Мэре, куда на вызов прибыли сотрудники специализированного подразделения по расследованию сексуальных преступлений.

На месте под стражу были взяты 19-летний Томми Кэмпбелл, 18-летний Рио Уэллинг и двое 17-летних юношей, чьи имена не разглашаются из-за возраста. Возраст жертвы также не уточняется.

Фигурантам вменяют изнасилование, сексуальное насилие, незаконное лишение свободы и нападение, повлекшее телесные повреждения. Все четверо должны предстать перед магистратским судом в Тонтоне. Расследование продолжается, потерпевшей оказывается поддержка.

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