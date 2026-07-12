Четверых подростков обвинили в похищении и изнасиловании женщины

Четырем британским подросткам предъявили обвинения по делу об изнасиловании и незаконном лишении свободы женщины. Об этом пишет Metro.
По данным следствия, инцидент произошел 21 июня в одном из домов в Уэстон-сьюпер-Мэре, куда на вызов прибыли сотрудники специализированного подразделения по расследованию сексуальных преступлений.
На месте под стражу были взяты 19-летний Томми Кэмпбелл, 18-летний Рио Уэллинг и двое 17-летних юношей, чьи имена не разглашаются из-за возраста. Возраст жертвы также не уточняется.
Фигурантам вменяют изнасилование, сексуальное насилие, незаконное лишение свободы и нападение, повлекшее телесные повреждения. Все четверо должны предстать перед магистратским судом в Тонтоне. Расследование продолжается, потерпевшей оказывается поддержка.
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