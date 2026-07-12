Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Четверых подростков обвинили в похищении и изнасиловании женщины

В Великобритании четверо молодых людей надругались над женщиной
Shutterstock

Четырем британским подросткам предъявили обвинения по делу об изнасиловании и незаконном лишении свободы женщины. Об этом пишет Metro.

По данным следствия, инцидент произошел 21 июня в одном из домов в Уэстон-сьюпер-Мэре, куда на вызов прибыли сотрудники специализированного подразделения по расследованию сексуальных преступлений.

На месте под стражу были взяты 19-летний Томми Кэмпбелл, 18-летний Рио Уэллинг и двое 17-летних юношей, чьи имена не разглашаются из-за возраста. Возраст жертвы также не уточняется.

Фигурантам вменяют изнасилование, сексуальное насилие, незаконное лишение свободы и нападение, повлекшее телесные повреждения. Все четверо должны предстать перед магистратским судом в Тонтоне. Расследование продолжается, потерпевшей оказывается поддержка.

Ранее компания мужчин получила срок женщину в безлюдном месте и получила срок.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!