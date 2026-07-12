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Жители США сняли на видео «рваное торнадо»

В Пенсильвании жителей удивило атмосферное явление, похожее на торнадо
Telegram-канал «РЕН ТВ/Новости»

«Рваное торнадо» удивило американцев из штата Пенсильвания. Кадры редкого атмосферного явления появились в сети.

Местные заметили над крышами домов нечто, похожее на торнадо. На самом деле так формируются облака «скад» (scud) — низкие «рваные» фрагменты облаков, которые образуются под грозовыми тучами во влажном и турбулентном воздухе. Визуально они как будто втягивают в себя воздух и вращают его, как торнадо.

Такое редкое атмосферное явление нечасто попадает в объективы камер. Похожее на «рваное торнадо» явление в 2023 году запечатлели в Австралии. Тогда мнения пользователей о подлинности снимка разделились, некоторые приняли его за графически ретушированную картинку.

До этого сообщалось, что над Черным морем заметили редкое рулонное облако. Метеорологи объяснили, что такие облака возникают в результате быстрого перемещения теплых и холодных воздушных масс.

Ранее астроном рассказал, когда москвичи смогут увидеть редкие серебристые облака.

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