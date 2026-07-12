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Общество

В двух аэропортах столичного региона ввели ограничения

Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столичного региона Домодедово и Жуковский (Раменское). Об этом Росавиация сообщила в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили на подлете к столице.

По данным министерства обороны РФ, в ночь с 11 на 12 июля над территорией страны ликвидировали 349 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили часть целей над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные летательные аппараты были уничтожены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Липецкая, Смоленская, Воронежская, Курская, Ульяновская, Орловская, Белгородская, Тульская, Калужская, Ростовская, Самарская, Брянская и Саратовская.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Тульской области.

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