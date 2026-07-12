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В России ждут перемены в поставках «морской телятины»

Зверев: в российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец
Shutterstock/nblx

Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в магазины и рестораны свежего тунца. Об этом рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Согласно проекту приказа Минсельхоза РФ, допустимый улов тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на 2027 год. Это значит, что пробные партии товара могут появиться на отечественном рынке менее через год.

Зверев напомнил, что ранее рыбаки могли добывать тунец только в качестве прилова в открытых районах Мирового океана, в сотнях миль от российских портов. В связи с этим они могли поставлять рыбу на прилавки магазинов и в рестораны только в замороженном виде. Теперь же ученые ежегодно смогут устанавливать квоту на добычу тунца.

Тунца часто называют «морской телятиной» или «морской говядиной» за счет его внешнего вида, текстуры и вкуса. Эту рыбу часто употребляют в сыром виде или слегка прижаривают с двух сторон.

До этого рыбак из Владимирской области выловил рекордного по размеру сома. Удача улыбнулась мужчине по имени Евгений, который рыбачил в Муроме в районе автомобильных мостов через Оку. Вес пойманной рыбы составил 90 кг, что, по словам экспертов, говорит о том, что сому не менее 25 лет.

Ранее рыбак сражался с 300-килограммовой акулой семь часов и победил.

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