В США скончалась последняя пациентка с «железным легким»

Умерла последняя в США пациентка, пользовавшаяся «железным легким». Об этом сообщил телеканал Oklahoma's News 4.

По информации источника, Марта Лиллард заболела полиомиелитом в 1953 году — за два года до широкого распространения вакцины против этого заболевания в стране. На тот момент американке было всего пять лет.

На протяжении 73 лет жизнь Марты поддерживалась аппаратом для искусственной вентиляции легких под названием «железное легкое». Изначально она находилась внутри аппарата 23 часа в сутки, но в лучшие годы пользовалась им только во время сна. Последние восемь месяцев американка находилась внутри аппарата круглые сутки.

Устройство постепенно начало ломаться. Некоторые детали работают с 1940-х годов и им сложно найти замену. Кроме того, пациентка столкнулась с другими проблемами, связанными с доступом к медпомощи и с тем, что все меньше людей понимают принцип работы «железного легкого».

«[После смерти] Лиллард извлекли из аппарата, и впервые за 73 года она обрела вечный покой вне «железного легкого», — говорится в публикации.

«Железное легкое» — это герметичная барокамера для искусственной вентиляции легких, которая использовалась для поддержки дыхания пациентов, потерявших способность контролировать дыхательные мышцы. Такое состояние может возникнуть при полиомиелите, ботулизме, отравлении некоторыми ядами. В современной медицине на смену «железным легким» пришли более эффективные и безопасные технологии.

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