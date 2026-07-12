В СФ объяснили, почему нельзя давать смартфон незнакомцам

Мошенники начали использовать новую схему обмана, обращаясь к людям в общественных местах с просьбой одолжить телефон для звонка. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, подобная просьба обычно не вызывает подозрений. Незнакомец может объяснить, что его телефон разрядился или потерялся, поэтому ему необходимо срочно связаться с родственниками, руководителем или вызвать такси. Именно на готовности людей помочь и строится такая схема.

Однако современный смартфон содержит не только контакты, но и доступ к банковским приложениям, мессенджерам, электронной почте, порталу «Госуслуги», личным кабинетам и кодам подтверждения. Передавая незнакомцу разблокированное устройство даже на короткое время, владелец фактически предоставляет возможность просмотреть номер телефона, открыть настройки, ознакомиться с сообщениями, запустить приложения или изменить параметры связи. В некоторых случаях злоумышленники могут настроить переадресацию звонков, получить доступ к SMS и уведомлениям, а затем использовать эти данные для входа в чужие учетные записи.

Особую опасность представляет ситуация, когда звонки от банков и сервисов, а также коды подтверждения начинают поступать не владельцу телефона, а мошенникам. При этом человек может не сразу заметить, что потерял контроль над важным каналом связи.

По словам Шейкина, такая схема отличается от классических способов мошенничества тем, что злоумышленники не требуют денег, не представляются сотрудниками банков и не оказывают давления, а используют обычную бытовую просьбу.

Парламентарий подчеркнул, что помогать людям можно, однако делать это следует с осторожностью. Если человеку действительно необходимо позвонить, лучше самостоятельно набрать нужный номер, включить громкую связь и не выпускать смартфон из рук. Он также рекомендовал не передавать разблокированный телефон, не позволять открывать мессенджеры, заходить в настройки или отправлять сообщения.

После любого подозрительного случая Шейкин рекомендовал проверить настройки переадресации вызовов, убедиться в отсутствии неизвестных устройств и активных сеансов в учетных записях, а также убедиться, что SMS и телефонные звонки продолжают поступать в обычном режиме.

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