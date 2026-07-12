Российская авиация нанесла серию ударов по энергообъектам на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по транспортным и энергообъектам на Украине

Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, оперативно-тактическая авиация, артиллерия, ракетные войска нанесли поражение ряду объектов на Украине, в частности по местам хранения беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах зоны спецоперации.

До этого Минобороны сообщило о серии ночных ударов по портам в Одессе и Черноморске (Одесская область). Атакам подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

11 июля ВС России также нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве, где производили беспилотники. Жители Киева пожаловались, что удары баллистическими ракетами начались до объявления воздушной тревоги.

Ранее украинский депутат посоветовал киевлянам быть готовыми к ударам «в любую минуту» и не ждать оповещений.