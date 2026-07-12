Третий аэропорт в Москве начал согласовывать обслуживание рейсов с органами

Московский аэропорт Жуковский изменил режим работы в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

Заявление было опубликовано в 11:03 мск.

«Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в тексте.

В федеральном агентстве пояснили, что решение было принято с целью обеспечения безопасности полетов. Пассажиры могут проверить статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани.

Утром два других столичных аэропорта — Домодедово и Внуково — также начали согласовывать прием и отправку самолетов с компетентными органами. Причина та же — введение ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

12 июля мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз сообщал, что на подлете к городу сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). С 00:00 мск и до текущего момента количество уничтоженных дронов, направлявшихся к российской столице, достигло 29.

Ранее министерство обороны РФ раскрыло число украинских БПЛА, сбитых над регионами ночью.