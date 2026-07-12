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Общество

Упавшего на пути в столичном метро пассажира заставили возместить убытки

Суд в Москве оштрафовал мужчину, который упал на пути в метро
Алексей Куденко/РИА Новости

Московский суд обязал пассажира, упавшего на пути в московском метро в состоянии алкогольного опьянения, выплатить компенсацию метрополитену за остановку движения поездов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел вечером 21 сентября 2025 года на станции «Тургеневская». Из-за человека, оказавшегося на путях, машинист приближавшегося состава был вынужден экстренно затормозить.

В результате движение на участке Калужско-Рижской линии было приостановлено на 21 минуту, а три поезда отменили. Метрополитен заявил об упущенной выгоде из-за сбоя в работе, и суд удовлетворил иск.

Размер компенсации в материалах не раскрывается, однако решение уже вступило в силу. Кроме того, мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушение требований транспортной безопасности.

Ранее в Москве задержали экстремала за прыжок на велосипеде через пути в метро.

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