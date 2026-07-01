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Общество

В Москве задержали экстремала за прыжок на велосипеде через пути в метро

В Москве юноше грозит штраф за экстремальный прыжок над рельсами в метро

В Москве экстремал совершил опасный трюк на станции метро ради съемки контента и поплатился, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. Молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути. Его действия попали на видео и привлекли внимание сотрудников полиции.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 19-летний юноша. В отношении него составлен протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности, совершенное умышленно (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ). За это предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда.

До этого в московском метро мужчина угрожал пассажирам пистолетом. Инциденту предшествовал конфликт в вагоне метро. Одна из пассажирок якобы задела мужчину ногой. Тот стал проявлять агрессию, но на помощь женщине пришли случайные пассажиры, они заступились за нее. В момент, когда состав подъезжал к «Кантемировской», россиянин избил пассажиров и стал угрожать одному из них пистолетом. Позже он скрылся.

Ранее иностранного блогера задержали за съемку провокационных видео в столичном метро.

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