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Общество

В московском СИЗО подросток успешно сдал ОГЭ по истории

ОНК: в СИЗО Москвы подросток набрал 91 балл на ОГЭ по истории
Виталий Аньков/РИА Новости

Подросток, содержащийся в одном из московских следственных изоляторов, сдал основной государственный экзамен (ОГЭ) по истории на 91 балл. Об этом сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.

Высотский рассказал, что в этом году экзамены сдавали 11 человек: семеро проходили ЕГЭ, еще четверо — ОГЭ. Все они успешно справились с испытаниями. При этом один из подростков получил 91 балл на ОГЭ по истории.

По его словам, в столичных СИЗО № 5 и № 6, где находятся несовершеннолетние, организовали непрерывный образовательный процесс. Подростки продолжают обучение и по окончании учебного года сдают государственные экзамены, не покидая следственный изолятор.

Председатель ОНК также отметил, что администрация следственных изоляторов уделяет серьезное внимание организации обучения несовершеннолетних. Для них работают педагоги, обеспечены необходимые учебники и канцелярские принадлежности.

До этого выпускника московской школы №57 Александра Щаницына не устроили набранные 99 баллов на ЕГЭ по профильной математике, поэтому он решил пересдать экзамен. Он объяснил, что был готов на 100 баллов, но не получил максимальный балл, потому что «довольно глупо ошибся».

Ранее сообщалось, что московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на 500 баллов.

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