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Общество

Шторм оставил без электричества тысячи жителей Эстонии

ERR: более 8 тыс. домов в Эстонии остались без света из-за шторма
Shutterstock/Creative Cat Studio

Более 8 тыс. домохозяйств в Эстонии остались без электроснабжения после шторма, обрушившегося на страну. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на оператора энергосетей Elektrilevi.

По данным компании, перебои с подачей электроэнергии затронули свыше 8 тыс. домохозяйств. Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы в северо-восточных и юго-восточных районах страны. При этом синоптики ожидают, что шторм распространится на всю территорию Эстонии.

В стране также произошли масштабные перебои с электроснабжением 9 июля. Тогда без света остались второй по величине город Эстонии Тарту и прилегающие к нему районы. Причиной отключений стали неполадки, возникшие во время проведения плановых ремонтных работ.

До этого на Москву обрушился ливень с градом. Несмотря на это, многие горожане продолжили гулять по улицам. На кадрах со столичных улиц люди передвигались перебежками — те, у кого нет зонтов спасались от ливня с помощью дождевиков. Из-за непогоды на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша.

Ранее молния ударила в людей во время шторма в Москве.

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