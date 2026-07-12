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Общество

В Европе серверы российских хостингов перестали работать из-за жары

Серверы российских хостингов в Нидерландах стали недоступны из-за жары
Global Look Press

Рекордная жара в Европе привела к неполадкам на серверах российских интернет-хостингов. Об этом сообщил гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин, пишет Telegram-канал Baza.

«В амстердамском дата-центре Qupra на этом фоне отказала система охлаждения, кондиционеры один за другим выходили из строя, и серверы начали автоматически отключаться», — пояснил эксперт.

Инцидент затронул 75–90% компаний в городе, а некоторые клиенты оставались без доступа к ресурсам до 70 часов. Проблема усугубилась тем, что европейские дата-центры не рассчитаны на экстремальные температуры выше 32°С, а в Qupra одновременно размещено много мощного оборудования, выделяющего избыточное тепло.

По данным европейской системы мониторинга (EFFIS), страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур. Так, в июле пожары, возникшие из-за сильной жары, истребили более 126 тыс. гектаров земли. Почти 40% пришлось на Испанию. В Каталонии эвакуировали десятки тысяч человек.

Ранее синоптик предупредила об аномалии в трех регионах России.

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