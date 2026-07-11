Делегацию крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским освистали во время траурных мероприятий, посвященных годовщине Волынской резни. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу по всей Польше состоялись траурные мероприятия в память о Волынской резне. В Домоставе у памятника жертвам украинских националистов собрались десятки тысяч человек, прошло богослужение и было зачитано обращение президента Кароля Навроцкого, после чего началось возложение венков.

Когда ведущий объявил о венке от депутатов сейма от партии «Право и справедливость», толпа ответила недовольным свистом и оскорблениями в адрес партии и ее председателя. При этом лидера праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна, известного ксенофобскими взглядами, встретили воодушевленно.

В конце июня сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МО Польши Владислава Косиняк-Камыша, что Украина с Бандерой не вступит в Евросоюз, заявил, что Польша «вроде бы проснулась» после дурного сна, когда она закрывала глаза на любые проявления неонацизма и ультранационализма на Украине.

Ранее президент Польши выступил за запрет флага ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России).