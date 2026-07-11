«Привидение» напугало компанию подруг, снявших квартиру в центре Петербурга

Туристки из Белоруссии заявили, что сняли в Петербурге квартиру с «привидением», сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что восемь подруг на три ночи разместились в квартире в историческом доме начала XX века на улице Рубинштейна за 57 тыс. руб.

Девушки утверждают, что из кладовки доносились непонятные звуки, свет мигал, а их вещи кто-то разбросал. Перед прогулкой подруги расставили обувь по линейке, а по возвращении тапочки и туфли валялись в прихожей. В итоге туристкам, несмотря на испуг и желание переехать, пришлось остаться в квартире, потому что не удалось быстро найти в городе новое жилье для восьми человек.

До этого жительница Арзамаса уверилась, что в ее двушке на первом этаже поселилась паранормальная сущность, которая швыряется посудой, ломает технику и нападает на хозяйку. Охотники за привидениями установили в квартире три камеры с круглосуточной трансляцией, чтобы проверить, кто устраивает погром. Они подтвердили аномалию, дали полтергейсту имя Флис и пожаловались на него в мэрию.

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