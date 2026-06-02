Россиянка пожаловалась в мэрию на полтергейст в квартире

В Арзамасе семья обратилась в мэрию из-за полтергейста в квартире
Telegram-канал «SHOT»

Жительница Арзамаса уверена, что в ее двушке на первом этаже поселилась паранормальная сущность, она швыряется посудой, ломает технику и нападает на хозяйку. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Странные вещи в доме начали происходить еще два года назад и не прекращаются до сих пор. Кто-то постоянно переворачивает мебель, хлопает дверьми, бросается тарелками и бьет технику. За это время были сломаны телевизор, холодильник и зеркала в шкафах. Женщина и ее сын-подросток уверены, что это может быть только полтергейст. Иногда, по словам хозяйки жилья, сущность нападает на нее, и на теле остаются синяки.

Прошлой весной в Арзамас приезжали исследователи паранормальных явлений. Они установили в квартире три камеры с круглосуточной трансляцией, чтобы проверить, кто устраивает погром.

Охотники за привидениями подтвердили аномалию, дали полтергейсту имя Флис и пожаловались на него в мэрию. Однако чиновники не были готовы к встрече с потусторонним, в администрации ответили, что это не их компетенция.

