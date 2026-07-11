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Общество

Комбриг ВСУ сбежал из части после преступления подчиненных

На Украине разыскивают командира бригады ВСУ, который ушел в «самоволку»
AS project/Shutterstock/FOTODOM

Командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов, который подозревается в причастности к похищению двух людей, самовольно покинул свою воинскую часть. В настоящее время его разыскивают, сообщает украинское издание «Новости.LIVE» со ссылкой на оперативное командование «Север».

В публикации указано, что местонахождение Лучанова устанавливают правоохранительные органы.

По информации издания, 28 июня в Киевской области произошло похищение двух братьев из частного двора, и их судьба до сих пор остается неизвестной. В рамках расследования были задержаны девять военнослужащих из 155-й бригады ВСУ.

Кроме того, в начале мая издание «Страна.ua» сообщило о том, что военнослужащий Сергей Маленко из той же бригады подвергся жестокому избиению с завязанными руками на глазах у других солдат. Это видео вызвало широкий резонанс в обществе. В социальных сетях утверждали, что к этому инциденту мог быть причастен командир бригады подполковник Станислав Лучанов. Позже Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подтвердило задержание военнослужащего, обвиняемого в избиении сослуживца.

Ранее ленный солдат ВСУ рассказал, как инструктора избивали его «для излечения».

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