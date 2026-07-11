Более 60 бригад устраняют последствия непогоды в Тверской области

Специалисты компании «Тверьэнерго» восстанавливают электроснабжение для ряда потребителей в Тверской области, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр».

На территории региона прошел атмосферный фронт, который вызвал сильные дожди, грозы и местами град. Увеличение скорости ветра до 25 м/с привело к падению деревьев и веток на линии электропередачи, что вызвало обрывы проводов.

В восстановительных работах задействованы 64 бригады, состоящие из 204 специалистов и 73 единиц техники. В числе приоритетных районов для энергетиков находятся Ржевский, Старицкий, Зубцовский, Торжокский, Кувшиновский и Селижаровский округа.

Для удобства местных жителей в этих муниципалитетах организованы мобильные пункты, где можно оставить заявки на необходимые работы и получить актуальную информацию о ходе восстановления электроснабжения.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 11 июля. В «Тверьэнерго» введен специальный режим работы, создан оперативный штаб, который осуществляет постоянный мониторинг метеорологических условий и ситуации на местах, а также поддерживает связь с территориальными подразделениями МЧС и органами власти.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе повысили уровень погодной опасности.