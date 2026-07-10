В Московском регионе повысили уровень погодной опасности

Уровень погодной опасности в Московском регионе был повышен с желтого до оранжевого из-за ожидаемых сильных дождей и шквалистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«До конца текущих суток и в первой половине предстоящей ночи местами в Подмосковье ожидается гроза с сильным ливнем, очень сильным дождем и градом, при грозе шквал до 25 м/с», — отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что оранжевый уровень предупреждает о возможных опасных метеорологических условиях, которые могут привести к стихийным бедствиям и ущербу.

Накануне московские коммунальные службы призвали горожан проявлять повышенную бдительность при нахождении на открытом воздухе в период с 10 по 12 июля. Согласно прогнозам синоптиков, с пятницы по воскресенье в столице ожидается ухудшение погодных условий, сопровождающееся сильными ливнями, грозами и шквалистым ветром.

Синоптики связывают ухудшение погодных условий не только в столичном регионе, но и по всей Центральной России, с влиянием активных фронтальных разделов высотного циклона.

Ранее синоптик рассказала, дойдет ли до Москвы опасный калининградский шторм.