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Общество

В десятках регионов Франции объявлен наивысший уровень погодной опасности

Во Франции красный уровень опасности введен в 37 департаментах
Rafael Yaghobzadeh/AP

Во Франции наивысший (красный) уровень погодной опасности объявлен из-за жары в 37 из 96 департаментов. Об этом сообщает на сайте национальная метеослужба Météo-France.

По ее данным, в еще 59 департаментах введен оранжевый уровень угрозы. Сейчас максимальная температура в республике составляет +37°C, но может возрасти до +41°C.

До этого страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур. В июле пожары, возникшие из-за сильной жары, истребили более 126 тыс. га земли. Почти 40% пришлось на Испанию. В Каталонии эвакуировали десятки тысяч человек.

А во Франции площадь выгоревших территорий достигла 25 тыс. га, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Специалисты отметили, что пик сезона лесных пожаров в Европе обычно приходится на август — сентябрь. Они призвали власти и население заблаговременно подготовиться к опасному периоду.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.

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