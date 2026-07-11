Патриарх Кирилл поздравил Патрушева с юбилеем

Глава Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, направил поздравление помощнику президента РФ и председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву в связи с его 75-летием. Об этом говорится на сайте патриархата.

В своем обращении Патриарх Кирилл подчеркнул, что карьера и служебная деятельность Николая Патрушева являются образцом преданного служения родине.

«Сердечно поздравляю Вас с 75-летием. Ваш профессиональный путь и вся жизнь служат убедительным примером самоотверженной работы на благо Отечества», – говорится в послании.

Отмечается, что заслуги юбиляра отмечены широким кругом государственных и общегражданских наград.

Патриарх выразил признательность Николаю Патрушеву за внимание к деятельности Русской православной церкви, выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и пожелал юбиляру крепкого здоровья, духовной бодрости и обильной Божьей помощи в его будущей работе на благо России.

Ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова.