Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«С печалью воспринял известие о кончине Сергея Борисовича Иванова, видного государственного деятеля и замечательного человека, немало потрудившегося на пользу Отечества», — заявил патриарх.

Он отметил, что в течение долгого времени Иванов занимал различные важные посты и неизменно стремился защищать суверенитет России, вносил вклад в повышение ее обороноспособности, работал над вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Как подчеркнул патриарх Кирилл, экс-министр обороны пользовался доверием российских властей, заслуженным авторитетом среди коллег и сослуживцев.

«Сопереживая всем родным и близким, друзьям и соратникам почившего, возношу молитвы об упокоении души новопреставленного раба Божия Сергия в селениях небесных. Вечная ему память», — добавил предстоятель РПЦ.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов — вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совета Безопасности России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В 2013 году Иванов дал интервью тогдашнему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Он рассказал о Путине, оппозиции, Белоруссии и о своем отношении к Москве.

Ранее Матвиенко заявила, что Иванов оставил заметный след в истории страны.