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Общество

Ушел из жизни известный британский ведущий Дермот Марнаган

В Британии в возрасте 68 лет скончался ведущий Дермот Марнаган
Alan Roxborough/Global Look Press

В Британии на 69-м году жизни скончался известный ведущий новостей Дермот Марнаган. Об этом рассказала его семья, сообщает телеканал Sky News.

«Он мирно скончался в окружении своей семьи», — говорится в заявлении семьи ведущего.

Известно, что два года назад у мужчины диагностировали рак простаты.

Марнаган родился 26 декабря 1957 года в городе Барнстапл. Вскоре после этого семья переехала жить в Северную Ирландию: сначала в графство Арма, а затем в Ньюри.

Марнаган получил образование в двух североирландских школах: начальное — в школе имени Святой Малахии, среднее — в Верхней школе Салливан. Окончил Университет Сассекса в 1980 году со степенью магистра и аспирантуру в Лондонском городском университете по направлению журналистики.

Марнаган был ведущим Sky News 15 лет, до 2023 года, став одним из главных лиц телеканала. До Sky News он был ведущим новостей на телеканалах Channel 4, ITV и «Би-би-си». Он обладал одним из самых узнаваемых голосов в стране, отличался спокойным стилем подачи.

Ранее умер итальянский эстрадный певец Пеппино Ди Капри.

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