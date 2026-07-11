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Культура

Умер итальянский эстрадный певец Пеппино Ди Капри

Итальянский певец Пеппино Ди Капри умер в возрасте 86 лет
Marco Provvisionato/Global Look Press

Итальянский певец и пианист Пеппино Ди Капри умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Карьеру артист начал с исполнения джаза и твиста. Одной из его первых известных работ стала композиция Saint Tropez Twist, созданная в начале 1960-х для фильма Il sorpasso.

Ди Капри — рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо. В конкурсе исполнитель принимал участие 15 раз, и дважды победил: в 1973 году с песней Un grande amore e niente più и в 1976 — с композицией Non lo faccio più. В 1991 он представлял Италию на песенном конкурсе Евровидение-1991.

В Италии исполнитель особенно известен по хитам Champagne, Luna caprese, Roberta, St. Tropez twist. Его карьера длилась более шестидесяти лет.

По данным издания Il Mattino, похороны певца Пеппино Ди Капри пройдут в воскресенье, 12 июля, в соборе Санто-Стефано на площади Пьяцетта на острове Капри.

По данным СМИ, исполнитель скончался в результате продолжительной болезни.

Ранее умерла исполнительница хита «Holding Out for a Hero» Бонни Тайлер.

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