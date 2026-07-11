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Общество

Полиция освободила подозреваемого в убийстве экс-депутата парламента

Sky News: подозреваемого в убийстве экс-депутата Энн Уиддекомб отпустили
David Tramontan/Global Look Press

Мужчину, арестованного ранее по подозрению в убийстве бывшего министра правительства Великобритании Энн Уиддекомб, освободили, он больше не является фигурантом расследования. Об этом Sky News заявил заместитель начальника полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман.

По его словам, в настоящее время полиция сосредоточилась на поиске причастных к преступлению и тщательном изучении всех имеющихся улик.

«Мы задействуем все необходимые ресурсы, чтобы выяснить, что произошло на самом деле», — добавил он.

Тело депутата британского парламента 78-летней Энн Уиддикомб с множественными ранами было обнаружено в ее доме в Хейтор-Вейл 9 июля.

Уиддикомб родилась в 1947 году в городе Бат (графство Сомерсет). Она изучала латынь в Бирмингемском университете, а затем философию, политологию и экономику в Оксфорде. Придерживалась консервативных взглядов: выступала против абортов, эвтаназии и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также поддерживала восстановление смертной казни. Энн Уиддекомб занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год.

Ранее дочь оскароносного режиссера была найдена мертвой в машине.

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