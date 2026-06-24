Дочь оскароносного режиссера была найдена мертвой в машине

Тело дочери оскароносного режиссера Уильяма Уайлера Джудит Шелдон нашли в машине на трассе. Об этом сообщает Independent.

84-летнюю Шелдон нашли 15 июня мертвой в своем джипе на автомагистрали в Калифорнии. Вместе с ней было обнаружено тело ее 86-летнего мужа Уайли. Причина смерти пока не установлена. Местный шериф отметил, что узнают ее после вскрытия. Уточнялось, что в тот день было объявлено предупреждение о сильной жаре.

В заявлении Калифорнийского дорожного патруля сообщили, что Шелдоны погибли на месте. По данным властей, двигатель их автомобиля работал, вентилятор был включен на полную мощность, но кондиционер не работал. В машине также не было воды.

«Они не разбились. Они просто остановились и оба умерли. Все это так странно. Мы до сих пор в шоке», — рассказал друг семьи Девид Смит.

Уильям Уайлер работал на Universal до 1935 года, после чего перешел на студию Fox. В 1935 году он был номинирован на премию «Оскар» за романтическую комедию «Веселый обман». Режиссер удостоился «Оскара» за фильмы «Миссис Минивер» (1943 год), «Лучшие годы нашей жизни» (1946-й), «Бен-Гур» (1959-й).

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