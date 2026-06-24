Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Дочь оскароносного режиссера была найдена мертвой в машине

Дочь режиссера Уильяма Уайлера умерла в 84 года
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Тело дочери оскароносного режиссера Уильяма Уайлера Джудит Шелдон нашли в машине на трассе. Об этом сообщает Independent.

84-летнюю Шелдон нашли 15 июня мертвой в своем джипе на автомагистрали в Калифорнии. Вместе с ней было обнаружено тело ее 86-летнего мужа Уайли. Причина смерти пока не установлена. Местный шериф отметил, что узнают ее после вскрытия. Уточнялось, что в тот день было объявлено предупреждение о сильной жаре.

В заявлении Калифорнийского дорожного патруля сообщили, что Шелдоны погибли на месте. По данным властей, двигатель их автомобиля работал, вентилятор был включен на полную мощность, но кондиционер не работал. В машине также не было воды.

«Они не разбились. Они просто остановились и оба умерли. Все это так странно. Мы до сих пор в шоке», — рассказал друг семьи Девид Смит.

Уильям Уайлер работал на Universal до 1935 года, после чего перешел на студию Fox. В 1935 году он был номинирован на премию «Оскар» за романтическую комедию «Веселый обман». Режиссер удостоился «Оскара» за фильмы «Миссис Минивер» (1943 год), «Лучшие годы нашей жизни» (1946-й), «Бен-Гур» (1959-й).

Ранее сообщалось, что звезда турецких сериалов могла умереть после нападения обезьяны в Таиланде.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!