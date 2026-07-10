Врач перечислила распространенные ошибки при укусе клеща

Ошибки, которые люди совершают сразу после укуса клеща, представляют не меньшую опасность, чем переносимые этими паразитами инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказала терапевт Наталья Коломиец.

По ее словам, при укусе клеща многие ориентируются в первую очередь на свое самочувствие. Они не принимают никаких мер, если температура тела остается в пределах нормы и не появляется слабость. Однако такой подход является неправильным, поскольку некоторые из передаваемых клещами заболеваний могут протекать бессимптомно, предупредила врач.

Другой часто совершаемой ошибкой является неправильное удаление паразита.

«Нельзя использовать масло, крем или другие жидкости, тянуть его, а затем выбрасывать. Специалисты рекомендуют аккуратно извлечь клеща, поместить его в герметичную емкость и по возможности передать на лабораторное исследование», — объяснила медик.

Как она сказала, лучше всего будет обратиться к специалистам для безопасного удаления клеща. Все из-за того, что люди при неправильном удалении паразита часто отрывают только его часть, и вторая остается в теле. В результате извлечь кровососа становится еще сложнее.

Извлеченного из тела клеща следует отдать на исследование методом ПЦР, поскольку он считается наиболее информативным в первые дни после укуса. В рамках данного анализа устанавливается, является ли паразит переносчиком каких-либо инфекций.

В конце Коломиец предупредила, что симптомы клещевой инфекции могут появиться не сразу после укуса, а в течение нескольких дней и даже недель. Необходимо обращать внимание даже на признаки банального ОРВИ, если они проявились в течение двух недель после обнаружения клеща, пояснила терапевт.

Ранее россиянам рассказали, как правильно защитить питомца от укусов клеща.