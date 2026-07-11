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Общество

В МВД назвали основные признаки мошенничества при снятии наличных

МВД назвало перевод от 200 тыс. рублей признаком возможного мошенничества
Shutterstock

Снятие денег в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей через систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке являются признаками, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Всего в ведомстве назвали девять таких признаков.

Признаком мошенничества также выступает нехарактерное поведение, отметили в МВД. Например, непривычное время суток, необычная сумма или местонахождение банкомата. Также в список таких признаков входят запрос на выдачу денег несвойственным клиенту способом, например, по QR-коду, или долгие телефонные разговоры за шесть часов до операции.

Изменение телефона, с которого клиент снимает деньги, наличие на устройстве вирусов, а также пять и более отказов в выдаче денег в течение суток тоже относятся к маркерам, по которым банки определяют мошенничество при снятии наличных, рассказали в МВД РФ.

Ранее россиянам разъяснили ситуацию с новыми требованиями к переводам по СБП.

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