Российский пенсионер собрал музей водки, в котором почти три тысячи экземпляров

Пенсионер из Иркутска превратил свою квартиру в музей водки. В его коллекции почти три тысячи экземпляров, сообщает Telegram-канал Baza.

«Идея собрать собственную коллекцию появилась у мужчины ещё в 1975 году. За полвека он уставил водкой шкафы, стены и подоконники. Спиртным заставлены даже туалет и ванная», — говорится в посте.

Бутылки он расставил по названиям и тематике. Среди его экспонатов: морская, Playboy, японская, овсяная и огуречная водка. Всего мужчина собрал 2875 бутылок и продолжает пополнять свою коллекцию.

В мае исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что средняя розничная стоимость водки в России к 18 мая 2026 года выросла на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам эксперта, одной из ключевых причин подорожания стало повышение акцизов на алкогольную продукцию. Он отметил, что увеличение акцизной нагрузки напрямую влияет на конечную стоимость товара для покупателей.

Востриков также обратил внимание на другие факторы, способствующие росту цен. Среди них — удорожание сырья, повышение затрат на электроэнергию, логистику, комплектующие и другие составляющие себестоимости продукции.

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