Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, отказавшись от доставки еды в 2026 году

На практике бюджет чаще всего «проседает» не из-за больших трат, а из-за регулярных мелочей, которые кажутся незаметными. Одной из таких привычек является доставка еды. О том, как она влияет на бюджет и можно ли на этом сэкономить без жестких ограничений, «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый эксперт, генеральный директор ООО «Финтеллект».

На первый взгляд доставка еды – это удобно: экономия времени, минимум усилий, привычный комфорт. В условиях высокой занятости такой выбор кажется абсолютно рациональным и даже оправданным.

«Однако если перейти от ощущений к цифрам, картина становится значительно менее оптимистичной. Средний заказ сегодня обходится в 700–1000 рублей, тогда как аналогичный прием пищи, приготовленный дома, стоит в 2–3 раза дешевле. И если заказывать еду 3–4 раза в неделю, то переплата в месяц достигает 7,5–10 тысяч рублей. И важно понимать: это только одна, часто недооцененная, статья расходов, которая системно влияет на бюджет», – объяснила она.

В 2026 году многие особенно остро почувствовали масштаб этих трат. С начала года усилилось сразу несколько факторов: рост цен на продукты, увеличение издержек у бизнеса, общая инфляция.

«Это напрямую отразилось на потребительском поведении. Даже крупные сети фастфуда фиксируют снижение прибыли: люди стали реже заказывать, чаще выбирать более доступные варианты или возвращаться к домашней еде. И это уже не столько про осознанную экономию, сколько про адаптацию к новой финансовой реальности, в которой привычные расходы начинают требовать пересмотра и более внимательного отношения», – заявила Волкова.

Одной из самых распространенных ошибок, которую совершают люди в попытке пересмотреть свои расходы, являются радикальные решения. Только вот формат «с понедельника больше никогда не заказываю» почти всегда заканчивается срывом. Через несколько дней человек возвращается к прежним привычкам, потому что лишает себя привычного комфорта без замены.

«Финансовая устойчивость не строится на запретах. Она строится на системе, в которой есть баланс между «надо» и «хочу». И сократить расходы без потери качества жизни можно», – заявила Волкова.

Для этого стоит следовать простым правилам.

Не запрет, а лимит. Важно не исключать доставку полностью, а ограничить ее. Например, до 1–2 раз в неделю. Это позволяет сохранить привычный комфорт и одновременно снизить расходы.

Планирование «радости». Если доставка – это способ отдохнуть или разгрузить себя, это нормальная часть бюджета. Но она должна быть запланирована, а не возникать как импульсивное решение.

Создание альтернатив. Когда дома есть быстрые и понятные варианты еды, вероятность спонтанного заказа снижается. Это простое, но эффективное решение, которое работает в долгую.

Отказ от доставки еды сам по себе не сделает человека финансово независимым. Но это один из самых простых и понятных способов вернуть контроль над деньгами без радикальных изменений в жизни.

«7,5 тысячи рублей в месяц – это не просто сумма. Это: дополнительный финансовый резерв, возможность начать инвестировать, ускорение закрытия обязательств. А в более широком смысле – это первый шаг к системе, в которой деньги перестают «утекать» незаметно, а начинают работать на вас», – заявила Волкова.

