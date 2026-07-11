Дагестан и Чечня получат более 4,4 млрд рублей на восстановление жилья после паводков

Кабмин выделил свыше 4,4 млрд рублей на восстановление жилья в Дагестане и Чечне

Правительство России выделило более 4,4 млрд рублей на восстановление домов в Дагестане и Чечне, пострадавших после паводков весной этого года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в мессенджере «Макс».

Отмечается, что распоряжения об этом уже подписаны. Межбюджетный трансферт для Дагестана составит свыше 3,8 млрд рублей. Кроме того, Чечня получит почти 557 млн рублей из резервного фонда правительства.

В пресс-службе уточнили, что в Дагестане эти средства позволят провести капитальный ремонт поврежденного жилья. Также эти средства пойдут на покупку или строительство новых квартир и домов.

В Чечне федеральные средства пойдут на выплаты, необходимые для проведения капитального ремонта строений, затронутых стихией.

Еще двумя распоряжениями правительство суммарно выделило около 275,3 млн рублей на восстановление восьми домов культуры, поврежденных в Дагестане и Чечне наводнением.

Масштабное наводнение затронуло сразу несколько субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В Чечне стихия подтопила около двух тысяч жилых домов и повредила 17 мостов, что привело к введению режима ЧС. В Махачкале оказались затоплены три ключевые распределительные подстанции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Урале начались летние паводки.