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Общество

На Урале начались летние паводки

Ura.ru: в трех регионах Урала наблюдаются летние паводки
Shutterstock/sunakri

Летние паводки, вызванные обильными дождями и сбросами воды с гидроузлов, наблюдаются сразу в трех регионах Урала. Об этом пишет Ura.ru.

По информации издания, в Свердловской области оказались подтоплены 98 приусадебных участков. Беда коснулась жителей восьми населенных пунктов, расположенных в Невьянском и Ирбитском районах.

«В Ирбите река Ница поднялась до 7,2 метра, создав угрозу затопления жилых домов. Спасатели дежурят круглосуточно, открыт пункт временного размещения», — утверждается в материале.

Из него следует, что к текущему моменту эвакуация потребовалась 13 местным жителям.

Тем временем сброс воды на Шершневском гидроузле спровоцировал подъем уровня воды в реке Миасс в Челябинской области. Власти Челябинска, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов, временно ограничили проезд под мостом на улице Северо-Крымская.

«В Тюмени фиксируют аномальный для середины лета подъем [реки] Туры. За последние сутки река прибыла еще на 6 см, достигнув отметки в 625 см», — говорится в тексте.

Как выяснили журналисты, уровень воды в реке вырос примерно на 1,5 метра за последние две недели. На этом фоне нижний ярус городской набережной был затоплен. При этом эксперты допустили, что паводок может затянуться.

Ранее в Дагестане объявили эвакуацию жителей из-за прорыва дамбы.

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