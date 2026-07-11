Мужчину, захватившего кассира в заложники на юге Берлина, обезвредили

Полиция Берлина обезвредила мужчину, взявшего в заложники кассира в супермаркете. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

Мужчина взял женщину в заложники вечером 10 июля. Супермаркет расположен в районе Мариенфельде на улице Хильдбургхаузерштрассе.

К настоящему времени заложница освобождена. Отмечается, что женщина пребывает в состоянии шока, ей оказывается медицинская помощь.

Полицейский рассказал агентству, что злоумышленник выдвигал различные требования в ходе переговоров с правоохранителями, об их содержании не сообщается.

В начале мая в немецком городе Зинциг в отделении банка Volksbank захватил заложников. Утром к учреждению прибыл инкассаторский автомобиль: один из его сотрудников вышел, чтобы зайти в здание. В этот момент неизвестный перехватил водителя и начал ему угрожать. В результате водитель инкассаторской машины оказался в заложниках внутри здания банка.

Ранее грабители взяли в заложники людей при попытке ограбления банка в итальянском Неаполе.