В одном из банков Германии захватили заложников

Полиция проводит масштабную операцию в городе Зинциг, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии, из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации журналистов, полицейская операция началась в 09:00 (10:00 мск). На месте захвата находятся спецподразделения полиции, задействованы вертолеты.

Bild уточняет, что в настоящее время в отделении банка находятся несколько преступников и заложники.

«Один из заложников — водитель инкассаторского автомобиля», — заявил изданию представитель правоохранителей.

По предварительным данным, утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль, один из инкассаторов вышел из авто и направился в сторону банка. Далее, как сообщила газета, неизвестный мужчина перехватил инкассатора и, угрожая ему, силой затолкал его в отделение Volksbank. Преступник и заложник находятся в хранилище банка, отмечает Bild.

