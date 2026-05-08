Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В одном из банков Германии захватили заложников

Bild: в Германии полиция проводит операцию из-за захвата заложников в банке
IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Полиция проводит масштабную операцию в городе Зинциг, расположенном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии, из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации журналистов, полицейская операция началась в 09:00 (10:00 мск). На месте захвата находятся спецподразделения полиции, задействованы вертолеты.

Bild уточняет, что в настоящее время в отделении банка находятся несколько преступников и заложники.

«Один из заложников — водитель инкассаторского автомобиля», — заявил изданию представитель правоохранителей.

По предварительным данным, утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль, один из инкассаторов вышел из авто и направился в сторону банка. Далее, как сообщила газета, неизвестный мужчина перехватил инкассатора и, угрожая ему, силой затолкал его в отделение Volksbank. Преступник и заложник находятся в хранилище банка, отмечает Bild.

В апреле преступники в масках захватили в заложники от 10 до 20 человек при ограблении банка в итальянском Неаполе.

Ранее в Германии произошло дерзкое ограбление банка с распылением отравляющего вещества.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!