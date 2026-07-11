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Общество

Минпросвещения установило безопасные для детей нормы просмотра телевизора

Минпросвещения: детям до 7 лет нужно ограничить просмотр телевизора 30 минутами
Nataliabiruk/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения установило нормы просмотра телевизора для детей разных возрастов. Об этом говорится в письме ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из него следует, что детям в возрасте от трех до семи лет рекомендуется ограничить просмотр телевизора 30 минутами, в возрасте 8–10 лет просмотр ограничивается одним часом, а детям с 11 до 14 лет без вреда для зрения можно смотреть телевизор до двух часов.

Подросткам в возрасте 14-18 лет допускается просмотр телевизора до трех часов в день, с перерывами каждый час.

В министерстве уточнили, что есть разница между использованием компьютера и телевизора. От последнего вреда гораздо меньше, так как он располагается дальше от глаз, а смотрит его ребенок, сидя на диване, а не на стуле.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина порекомендовала предложить детям интересную альтернативу гаджетам, чтобы они проводили больше времени без них. Например, можно создать условия для занятий спортом или дать возможность подрабатывать летом. Кроме того, Останина считает, что в России нужно создавать свои видеоигры, чтобы дети меньше времени тратили на зарубежные.

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