Москвичам рассказали о погоде до середины июля

В Москве с 13 по 16 июля ожидаются умеренные и кратковременные дожди. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«В понедельник у нас в течение суток может пройти дождь умеренной интенсивности, дождь прогнозируется и на вторник. Местами кратковременный дождь будет в среду и в четверг, то есть в середине недели», — рассказала синоптик.

Она добавила, что в течение следующей недели температура будет постоянно расти, а в следующие выходные погода станет стабильной, осадков не предполагается, но будет ощущаться повышенная влажность.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в эти выходные — 11 и 12 июля, в Москве ожидается дождливая погода, но дожди не будут сильными. При этом синоптик уточнила, что экстремальные события до конца недели не ожидаются. В выходные столичный регион, по словам синоптика, будет находиться под влиянием системы объединенных циклонов.

Ранее синоптик рассказала, дойдет ли до Москвы опасный калининградский шторм.