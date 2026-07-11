Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам рассказали о погоде до середины июля

Синоптик Макарова: дожди ожидаются в Москве до 16 июля
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве с 13 по 16 июля ожидаются умеренные и кратковременные дожди. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«В понедельник у нас в течение суток может пройти дождь умеренной интенсивности, дождь прогнозируется и на вторник. Местами кратковременный дождь будет в среду и в четверг, то есть в середине недели», — рассказала синоптик.

Она добавила, что в течение следующей недели температура будет постоянно расти, а в следующие выходные погода станет стабильной, осадков не предполагается, но будет ощущаться повышенная влажность.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в эти выходные — 11 и 12 июля, в Москве ожидается дождливая погода, но дожди не будут сильными. При этом синоптик уточнила, что экстремальные события до конца недели не ожидаются. В выходные столичный регион, по словам синоптика, будет находиться под влиянием системы объединенных циклонов.

Ранее синоптик рассказала, дойдет ли до Москвы опасный калининградский шторм.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!